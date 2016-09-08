工商建研會長交接 吳敦義洪秀柱同席

我要評比

前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱今晚不約而同南下高雄，參加工商建設研究會南區聯誼會第26、27屆會長交接典禮，兩人隔著27屆會長周宛儒同席。

這場名為「活力南區、熱情太陽」的交接典禮晚間在高雄漢來巨蛋店舉行，吳敦義、洪秀柱先後抵達現場，分別受到熱烈歡迎，爭相合影及握手，兩人一度握手，並沒有太多互動。

典禮開始，吳敦義、洪秀柱與大家一起合唱國歌。兩人都推崇周宛儒在企業界的表現可圈可點。

洪秀柱先上台致詞推崇吳敦義是最重要的貴賓，她特別站在講台前，並自我調侃如果吳敦義身高分我一點就好了。

吳敦義則期許，會員一起拚經濟，讓年輕朋友有目標、有前途，能努力創新、創業；大家從中小企業起家，逐漸壯大進而跨足國際，能像台積電、鴻海一樣。

周宛儒經歷南區第24屆活動主委，第25屆第2副會長及公益主委，第26屆第1副會長及南區高爾夫球隊隊長。1050908

(中央社)