役男參賽 國防部指兩前提成立就放人

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民進黨立委羅致政今天轉述國防部長馮世寬有關街舞冠軍役男出國比賽一事說，須認定是國際比賽與國家代表隊資格，役男出國比賽役政署決定，兩前提若確定，國防部配合。

網友郭季杭今天下午在總統蔡英文的臉書上貼文，為在服役中的夥伴潘佑熏請命，希望軍方能夠同意潘佑熏參加9月底在法國的世界級街舞賽事，文章貼出3小時，獲得超過700則留言。

馮世寬晚間宴請立法院外交及國防委員會民進黨政策小組成員，羅致政晚間受訪轉述馮世寬對此事的看法表示，潘佑熏能否出國比賽？國防部無法判斷、無法單獨決定，第一，這項賽事的性質是否是國際比賽？潘佑熏是否為國家代表隊？主管機關是體育署，必須由體育署認定。

再者，役男出國比賽一事，羅致政轉述，役男能否出國參加比賽，主管機關是役政署，由役政署決定；如果這兩項前提都成立，國防部願意配合。

立委呂孫綾表示，役男能夠代表國家參加國際比賽是好事，盼國防部與相關部會能夠找到解套方式，順利讓潘佑熏能夠出國比賽，為台灣爭光。1050908

(中央社)