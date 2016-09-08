亞洲盃射箭賽暨世界排名賽 國體大登場

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2016亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽今天在國立體育大學登場，中華射箭協會表示，這是2006年以來承辦的第8場國際賽，證明地主除了實力強，並具備國際賽專業能力。

亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽，首日進行男子反曲弓和女子複合弓項目。

男子反曲弓方面，團體賽中華隊排名第3，另外，黎萬康、李金糖和王厚傑晉級個人對抗賽16強；女子複合弓部分，團體賽中華隊排第2，另外，陳怡瑄、吳亭廷、翁意婷和潘明佳都挺進個人對抗賽16強。

全國理事長盃射箭賽也將於9日在國體大展開，共有400名選手參賽，組別為高中以上、大專、公開組等，不分男、女子組。

中華射箭協會表示，這是台灣競爭最激烈的射箭賽事，在里約奧運奪得女子反曲弓團體賽銅牌的譚雅婷、林詩嘉和雷千瑩，都將會上場比準。1050908

(中央社)