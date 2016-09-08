日警上半年查獲走私安毒771公斤 創新高
日本警察廳8日公布，日本全國警察今年上半年查獲走私安排他命的量達771.7公斤，是2002年有此統計以來最多的一次。
警察廳指出，今年1月至6月共查獲33起安毒走私案，較去年同期減少16起，但走私量卻大增，是去年同期（117.5公斤）的6.5倍，且走私管道趨於分散，走私手法更為巧妙，惟市場流通量沒有太大的變化。
日本近年查緝的毒品走私案多以夾帶毒品搭機入境為主，占走私毒品的6至8成左右，但今年上半年查獲飛機走私案只有16件，占整體的48.5%，利用國際快遞或郵寄方式的有13件，占39.4％，此外還出現利用船隻在海上交易的方式。
警察廳指出，過去走私安毒的押收量1年大多在200至300公斤左右，但今年2月福岡縣警等押收了99.9公斤，5月沖繩縣警從企圖走私的台灣人搭乘的遊艇上查獲597公斤的安毒，創單次查獲量最高的歷史紀錄。
這種海上交易的方式可一次走私大量毒品，1997年起陸續查獲類似案件，2006年一度中斷，近來又開始盛行。
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(中時)
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