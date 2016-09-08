超商ATM招牌掉落砸傷婦 女店長遭判拘役20天

7年前新北市一名婦人到一家超商外打公共電話，被電話機上一塊鬆脫的銀行ATM提款機招牌砸傷頭臉，她憤而提告，高院認為超商楊姓女店長雖然有通知銀行檢修鬆脫的ATM招牌，但卻疏未架設警告標語，依業務過失傷害致重傷罪將女店長判處拘役20天、得易科罰金2萬元定讞。

(中時)