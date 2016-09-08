限定版的美麗！金門栗喉蜂虎 繁殖巢達3500個
金門最亮麗的夏候鳥「栗喉峰虎」，今年繁殖巢數量較去年倍增，全島估計達到3500個，金門國家公園管理處分析原因是人為干擾減少，加上人工巢區發揮誘引作用，保育成果讓人振奮。
披著一身鮮豔彩衣，有「夏日精靈」之稱的栗喉蜂虎，與「泥灘上的活化石」鱟和珍稀保育動物水獺，並稱為金門生態3寶，大約在每年3月底來到金門，配對、求偶繁衍下一代，直到9月份繁殖季結束，才陸續離開金門。
金管處委託台大教授袁孝維研究團隊進行田野調查，包括農試所、瓊林水庫和金龜山等夜棲地和各島各地的繁殖巢區，紀錄到今年有2477隻前來作客，雖與2014年寫下最高紀錄的2927隻有一段距離，但今年全島繁殖巢多達3500個，則較去年約1700個增加許多。
金管處指出，栗喉蜂虎對舊巢區的忠誠度高，習慣在舊巢區繁殖下一代，但近年該處在全島各處開挖人工巢區，讓牠們誤以為有同伴前來築巢，也會歡喜「搬家」作伴。
相較於一水之隔的大陸廈門，雖然在2011年底成立「廈門五緣灣栗喉蜂虎自然保護區」，為廈門最大的栗喉蜂虎棲息與繁殖地，但數量也僅約100餘隻，顯示金門具備更佳的生態環境條件，有利於生物特殊性和多樣化的發展。
金管處表示，在台灣並無分布的栗喉蜂虎，可說是金門最具特色、限定版的夏候鳥，以進行棲地復育有成的慈湖三角堡為例，結合戰役景觀與生態環境，獲得兩岸遊客的好評。
(中時)
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