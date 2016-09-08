節目收NCC來函 彭文正怒：換黨執政了嗎？

收NCC來函，彭文正不滿。(取自彭文正臉書)

彭文正節目被觀眾投訴5罪狀。(取自彭文正臉書)

彭文正、李晶玉主持政論節目《政經看民視》，連日討論兆豐金洗錢案踢鐵板，收到國家通訊傳播委員會（NCC）來函，指節目遭觀眾投訴5罪狀，要節目提出相關說明，讓彭文正難以接受，怒批：「換黨執政了嗎？」

彭文正節目遭觀眾向NCC投訴，指「節目愛炒作，常常為反對而反對，對社會議題有所偏頗，煽動小老百姓，存心不良」共5罪狀，因此被NCC來函要求提出說明。這也讓彭文正在臉書痛批：「換黨執政了嗎？NCC還在玩恐嚇媒體的遊戲？」自認兆豐金案是民眾關心議題，竟反踢到鐵板。

(中時電子報)