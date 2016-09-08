四川奇葩小偷 在房主家住了3個月
大陸四川省巴中市趙姓竊嫌入室盜竊後，不僅沒有離開，居然趁被盜人的家裡無人居住，在房主家住了三個月。近日，南江縣人民法院以犯盜竊罪，判趙男有期徒刑一年。
四川新聞網報導，趙姓男子因為無業，去年開始偷盜，作案地點主要在南江縣八廟鄉、沙河鎮等地。
2015年6月，趙男來到南江縣沙河鎮，進入蔣姓住家，企圖盜取財物，在發現蔣家無人居住後，他把蔣家當成旅館，不僅時常住在其中，還在裡面生火做飯，大方吃喝。由於附近人煙稀少，這情況直到去年10月7日，出外打工的蔣家人回家才發現。
(旺報)
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