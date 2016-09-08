葉童感念張國榮窩心 難忘他自掏腰包請看艷舞
本月12日是已逝香港男星張國榮（哥哥）60歲的冥誕，粉絲藉此機會籌辦「歌影魅幻張國榮」特展，讓眾人有機會好好懷念哥哥留下的一切。曾與張國榮合作過兩部電影的葉童，今(8日)現身展覽擔任剪綵嘉賓，她透露心目中的張國榮總是非常貼心，劇組有次到法國拍攝時，張國榮還自掏腰包請工作人員看當地有名的艷舞，令她印象深刻。
據《on.cc東網》報導，葉童回憶當年有幸跟梅艷芳、張國榮在法國拍電影《偶然》，某晚張國榮帶大家吃晚餐後，還花大錢請劇組看艷舞，讓所有人又驚又喜，葉童想透過這個例子形容張國榮的關懷細膩，「他根本沒有必要招呼大家，或者隨便請一頓飯大家就會好高興，但他會故意想不一樣的東西，知道我們沒有看過，就安排我們去看，這種做法好窩心」。
張國榮生前常大力提拔當時還是新人的葉童，使她至今相當感恩，也透露她觀察到的張國榮完全沒有明星架子，拍片時他與梅艷芳明明可以住更高級的飯店，但還是選了離劇組住最近的普通飯店，葉童有感而發說，可能哥哥自知也是從低層往上爬的，所以特別能夠關心別人，這也影響到葉童的待人處事方式，「會多要求自己、多體諒別人」。
(中時電子報)
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