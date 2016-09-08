大陸2漁船越界捕魚 遭海巡各開罰180萬

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中國休魚期結束，海巡署洋巡總局結合基隆、淡水、澳底海巡隊前往釣魚台、彭佳嶼鄰近海域，掃蕩越界捕魚的中國籍漁船。

海巡隊上個月16日，查獲白色漁船中國籍閩龍漁66640號及一艘攔檢不停的閩龍漁60364號，將兩艘船扣回，經過24天調查後，對兩艘船分別開罰180萬元，將漁具銷毀，驅逐出境。

基隆海巡隊下午將派艇將兩艘船驅離我國海域，另呼籲為了讓我們的下一代能有海洋美景欣賞，如有發現破壞海洋生態與漁業資源之不當行為，請利用海巡「118」免費報案電話通報。

(中時)