台中市與日本大分縣簽署友好備忘錄

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台中市與日本大分縣今天簽署友好交流備忘錄；市長林佳龍說，雙方將繼觀光交流後，開啟產業、農業、文化、體育、教育等，全面交流新里程碑。（陳世宗攝）

日本大分縣知事廣瀨勝貞指出，台中與大分縣去年包機首航達到8成以上搭乘率；雙方除在觀光交流外，全面促進各領域相互觀摩學習。（陳世宗攝）

台中市與有「日本第一溫泉縣」美名的大分縣共搭友誼橋梁，攜手開創台日交流新局面；今天由市長林佳龍與大分縣知事廣瀨勝貞共同簽署友好交流備忘錄。林佳龍指出，雙方將繼觀光交流後，開啟產業、農業、文化、體育、教育等，兩地全面交流新里程碑。

簽約儀式在市政大樓舉行，在台日官員與各產業界代表現場近百人見證下，林佳龍與廣瀨勝貞知事共同簽署「友好交流備忘錄」。林佳龍致贈繪有湖心亭的漆器、中市特產太陽餅給廣瀨知事；大分縣回贈別府特產的竹編藝品，場面熱絡。

市長林佳龍說，市府與日本大分縣自去年8月26日締結觀光友好交流備忘錄，隨即簽署觀光友好交流合作協定書以來；以溫泉與自行車等主題，積極展開交流合作，雙方人員互訪熱絡。

日本大分縣知事廣瀨勝貞說，台中與大分縣去年包機首航達到8成以上搭乘率，今年9/15日起改為定期包機後，每周2班直飛大分，雙方除在觀光交流外，全面促進各領域相互觀摩學習；例如雙方青少年學生互訪教育旅行及農業參訪觀摩將更為頻繁。

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山指出，中市為歡迎有朋自遠方來！9/10日首次舉辦「谷關遊街趣」浴衣嘉年華；該局邀請大分縣由布院溫泉協會20人團隊的「八岐大蛇」遠道來谷關登台演出。另外有精彩的浴衣舞、松鶴原住民舞蹈、鼓陣等，中台灣10餘個舞蹈或民俗技藝表演團體同台獻藝！

(中時)