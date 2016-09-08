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台中市與日本大分縣簽署友好備忘錄

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／台中報導
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台中市與日本大分縣簽署友好交流備忘錄搭起城市國際合作橋梁圖一
台中市與日本大分縣今天簽署友好交流備忘錄；市長林佳龍說，雙方將繼觀光交流後，開啟產業、農業、文化、體育、教育等，全面交流新里程碑。（陳世宗攝）
台中市與日本大分縣簽署友好交流備忘錄搭起城市國際合作橋梁圖一
日本大分縣知事廣瀨勝貞指出，台中與大分縣去年包機首航達到8成以上搭乘率；雙方除在觀光交流外，全面促進各領域相互觀摩學習。（陳世宗攝）

台中市與有「日本第一溫泉縣」美名的大分縣共搭友誼橋梁，攜手開創台日交流新局面；今天由市長林佳龍與大分縣知事廣瀨勝貞共同簽署友好交流備忘錄。林佳龍指出，雙方將繼觀光交流後，開啟產業、農業、文化、體育、教育等，兩地全面交流新里程碑。

簽約儀式在市政大樓舉行，在台日官員與各產業界代表現場近百人見證下，林佳龍與廣瀨勝貞知事共同簽署「友好交流備忘錄」。林佳龍致贈繪有湖心亭的漆器、中市特產太陽餅給廣瀨知事；大分縣回贈別府特產的竹編藝品，場面熱絡。

市長林佳龍說，市府與日本大分縣自去年8月26日締結觀光友好交流備忘錄，隨即簽署觀光友好交流合作協定書以來；以溫泉與自行車等主題，積極展開交流合作，雙方人員互訪熱絡。

日本大分縣知事廣瀨勝貞說，台中與大分縣去年包機首航達到8成以上搭乘率，今年9/15日起改為定期包機後，每周2班直飛大分，雙方除在觀光交流外，全面促進各領域相互觀摩學習；例如雙方青少年學生互訪教育旅行及農業參訪觀摩將更為頻繁。

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山指出，中市為歡迎有朋自遠方來！9/10日首次舉辦「谷關遊街趣」浴衣嘉年華；該局邀請大分縣由布院溫泉協會20人團隊的「八岐大蛇」遠道來谷關登台演出。另外有精彩的浴衣舞、松鶴原住民舞蹈、鼓陣等，中台灣10餘個舞蹈或民俗技藝表演團體同台獻藝！

(中時)

關鍵字：大分縣林佳龍廣瀨勝貞知事
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