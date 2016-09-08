台中市與日本大分縣簽署友好備忘錄
台中市與有「日本第一溫泉縣」美名的大分縣共搭友誼橋梁，攜手開創台日交流新局面；今天由市長林佳龍與大分縣知事廣瀨勝貞共同簽署友好交流備忘錄。林佳龍指出，雙方將繼觀光交流後，開啟產業、農業、文化、體育、教育等，兩地全面交流新里程碑。
簽約儀式在市政大樓舉行，在台日官員與各產業界代表現場近百人見證下，林佳龍與廣瀨勝貞知事共同簽署「友好交流備忘錄」。林佳龍致贈繪有湖心亭的漆器、中市特產太陽餅給廣瀨知事；大分縣回贈別府特產的竹編藝品，場面熱絡。
市長林佳龍說，市府與日本大分縣自去年8月26日締結觀光友好交流備忘錄，隨即簽署觀光友好交流合作協定書以來；以溫泉與自行車等主題，積極展開交流合作，雙方人員互訪熱絡。
日本大分縣知事廣瀨勝貞說，台中與大分縣去年包機首航達到8成以上搭乘率，今年9/15日起改為定期包機後，每周2班直飛大分，雙方除在觀光交流外，全面促進各領域相互觀摩學習；例如雙方青少年學生互訪教育旅行及農業參訪觀摩將更為頻繁。
台中市政府觀光旅遊局長陳盛山指出，中市為歡迎有朋自遠方來！9/10日首次舉辦「谷關遊街趣」浴衣嘉年華；該局邀請大分縣由布院溫泉協會20人團隊的「八岐大蛇」遠道來谷關登台演出。另外有精彩的浴衣舞、松鶴原住民舞蹈、鼓陣等，中台灣10餘個舞蹈或民俗技藝表演團體同台獻藝！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。