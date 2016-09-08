九三遊行後首開年金委員會 口角不斷

國家年金改革委員會今天舉行第12次會議，會中教師團體代表劉亞平、公務員代表李來希和副召集人林萬億數次起口角，李來希還批評林萬億「學官兩棲」，氣氛火爆。

今天是退休軍公教九三大遊行後年金委員會首次開會，委員會今天排定討論未來議題的優先順序，由於委員會召集人副總統陳健仁今天清晨剛由梵諦岡出訪返國，會議由林萬億擔任主席。

高雄市教育產業總工會理事長劉亞平在會議剛開始沒多久，被林萬億一句「不能這樣無限制講下去」惹惱，和林萬億起了口角，林萬億要求劉亞平尊重主席，劉亞平則拍桌說「我哪有無限制講下去」。

委員會今天主題為「年金改革七大議題」討論順序，分別為年金制度架構、給付、財源、領取資格、制度轉換機制、基金管理、特殊對象，劉亞平發言時主張應先檢討總統、副總統優遇和政務人員退職金等，先由上而下改革，別人被改革才會心服。

林萬億稍後主動澄清，總統、副總統優遇不是年金制度，政務人員一再被網路提出「多肥、多肥」，但早已改革，未來公務員改革一體適用。

不過劉亞平痛批林萬億擔任主席不中立，「沒有人要求你發言澄清」，林萬億臉色一沉要求劉亞平「尊重主席」，劉亞平反嗆「副總統主持我們就感覺很尊重」、「主席要做得讓人尊重，別人才會尊重。」

隨後公務人員協會理事長李來希也加入戰局，質疑政務人員本來就不該有退休金，還指林萬億「就像你一樣學官兩棲」，林萬億動怒表示「政務人員現在改革都和公務員一體適用，我講過了，你都沒有在聽」，其他委員也高喊請「尊重主席」、「不要這樣開會」，氣氛火爆。

最後委員會投票表決，22票贊成先討論年金制度，8票贊成先討論給付，0票贊成先討論基金管理，因此第一優先討論順序為年金制度，其餘的順序留待下一次會議討論。1050908

(中央社)