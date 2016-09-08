金鐘51入圍揭曉 楊謹華3度角逐視后

第51屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，演員楊謹華以「一把青」3度角逐金鐘視后，目前人在香港的她得知消息後，感謝評審的肯定，被問到勝算如何，她笑答「讓評審去傷腦筋吧。」

第51屆電視金鐘獎戲劇節目女主角獎入圍者有李千娜「失去你的那一天」、林嘉俐「吉姊當家」、柯佳嬿「必娶女人」、連俞涵「一把青」、楊謹華「一把青」。

楊謹華過去曾以「敗犬女王」、「女王的誕生」角逐第44屆、第49屆金鐘視后，但都鎩羽而歸。這次第3度入圍，她說，謝謝評審給「一把青」這麼多肯定，更感謝評審對她的肯定。被問到勝算如何，她笑答，「勝算不能問我，讓評審去傷腦筋吧。」

繼戲劇「前男友」後、2度入圍最佳女主角獎的李千娜，是在下午要進戲院看恐怖片時接到消息，她當場全身發抖、流下眼淚，她說，「但這是感動的眼淚，不是被電影嚇哭的，每次入圍都是一個肯定，也希望未來我可以挑戰更多不同的角色。」

首次爭后的柯佳嬿則還沒回過神來，笑說，「現在感覺很開心、很不真實，說不定要工作結束後，才能接受這消息，去年拍攝很辛苦，對於聽到邱澤也入圍，替感到開心。」1050908

(中央社)