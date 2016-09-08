林萬億：政府負年金成敗責任 須做選擇
年金改革委員會副召集人林萬億今天說，預計明年1月、農曆過年前要召開年金國是會議，明年2、3月則要把立法修法版本送到立法院；政府要負成敗責任，必須要做選擇。
國家年金改革委員會今天舉行第12次會議，林萬億在會後記者會指出，下次會議將進入到年金制度架構討論。
他說，當時就設定，年金改革委員會議要開20次，未來仍有8次的會議議程要討論。
他說，為了不要耽擱年金改革委員會的分區座談期程，所以將同步在10月中後，開始分區座談，北中南東各一次；每次的分區座談時間，會與年金改革委員會的會議時間錯開，讓想參加的委員可以參加。
另外，林萬億指出，也會邀請相關團體，例如，軍、公、教、勞、農、國民、青年等團體、地方性團體，盡量在這4次會議出席，關心改革的人士，包括民意代表，可以利用這些機會表達意見。
他說，原則上仍依進度在明年1月、農曆過年前，把年金改革國是會議開完，在立法院明年2、3月的會期，將年金改革立法修法版本送到立法院。
林萬億說，這是預訂的期程，但還沒討論出來的結果，其實也很難預料；如果真的討論到非常複雜或是非常多元，總要選擇，政府本來就應該要選擇，政府本來就有責任在大家意見中選擇一個被接受程度比較高的。
他強調，到最後還是要有所選擇，這是毫無疑問的，任何政策都是選擇作為最後的手段，共識、參與、民主，程序進行完之後，政府要負成敗責任，必須要做選擇。1050908
(中央社)
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