1到7月觀光產值 觀光局：比去年多200億
陸客縮減，旅遊業者怨2000億元產值蒸發。不過觀光局今天發布新聞稿澄清指出，今年1到7月整體來台旅客有628萬餘人次，外匯收入比去年同期多新台幣200億元。
陸客縮減，主辦遊行的百萬觀光產業自救會昨天召開記者會，強調12日將號召萬人上街遊行，同時指出受陸客縮減影響，2000億元觀光產值蒸發。
觀光局今天發布新聞稿指出，今年1到7月整體來台旅客達628萬0372人次，較去年同期成長7.93%，預估整體帶進觀光總體外匯收入達新台幣2760億元，仍較去年同期增加約新台幣200億元。
觀光局表示，儘管今年1至7月陸客團負成長8%，但是自由行人數成長13.82%，陸客來台總人數有240萬9535人次，比去年同期成長0.41%。
觀光局分析，扣除陸客以外的國際觀光客，累計1月至7月已達387萬837人次，成長率達13.21%，因此雖然陸客來台人數下半年明顯下滑，全年觀光外匯可能受到衝擊，但由於其他國家市場仍為正成長，應能減低陸客減少衝擊。1050908
(中央社)
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