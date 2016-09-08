歷久不衰 星際爭霸戰屹立半世紀

我要評比

電視影集「星際爭霸戰」（Star Trek）當初劇情設定長達5年的任務，是為了「大膽探索全然未知的新世界」，然而這部問世50週年的作品，已然成為窺見人類遠見藍圖的最佳影集。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述法新社報導，這部備受全球粉絲喜愛的影集，早已成為一種文化現象，並帶來數十億美元商機。

今天歡度50週年的星際爭霸戰有著烏托邦願景，也成了建立不存在偏見與仇恨的包容社會典範。

星際爭霸戰於1966年9月8日首播，原定製作3季，劇情講述「企業號」星艦成員在銀河系探索新文明的冒險故事。

在第1季第1集的「捕人陷阱」（The Man Trap）中，能夠任意變換外形的外星物種為獲取鹽攻擊企業號成員。

美國國家廣播公司（NBC）始料未及的是，這部影集大受歡迎，最後製播了6季共725集和13部電影，劇中演員也成了家喻戶曉的大明星。

好萊塢A咖導演之一的J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）說：「說到歡度50週年真是太瘋狂了。我跟星際爭霸戰同一年誕生。」

他說：「我明白自己感覺有多老，因此這個故事魅力歷久不衰，真是不可思議。」（譯者：中央社劉文瑜）1050908

(中央社)