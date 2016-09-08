海基函電海協內容 陸委會將對外發布

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海基會12日將召開臨時董監事會，補選新任董事長等人事。陸委會今天表示，在相關人事程序完成後，將正式通知大陸海協會，也會適時透過新聞稿將函電內容向媒體發布。

行政院大陸委員會今天舉行例行記者會，有媒體提問，海峽交流基金會即將傳真給大陸海峽兩岸關係協會的函電，是否比總統蔡英文520的就職演說更靠近「九二共識」？

對此，陸委會副主任委員兼發言人邱垂正表示，在海基會相關人事完成程序後，將正式通知大陸海協會，說明海基會人事案以及後續溝通的事宜與政府兩岸政策立場。至於通知大陸海協會的相關作業，目前還在規劃處理中。

他說，期待在海基會人事完備後，兩岸兩會能就涉及兩岸人民福祉及共同關切議題，務實進行溝通與互動。

邱垂正表示，12日的海基會董監事會議，除了補選董事長外，另外還會補選一名親民黨推派的董事，以及一名具有法律專業的律師擔任董事，並有一席董事名額留給時代力量的政黨推薦，但尚未收到時代力量的推薦人選。

邱垂正指出，屆時會發布相關新聞稿，適時公布海基會致大陸海協會的函電內容。媒體詢問，當天就會發布新聞稿嗎？邱垂正說，「就目前而言，作業方向是這樣」。

海基會董座將由前外交部長田弘茂接掌，陸委會主委張小月9月1日曾向媒體表示，陸委會或海基會對兩岸政策的立場是一致的，田弘茂將來要講的，就是政府的一貫立場，「未來會講九二的歷史事實，以及求同存異」。1050908

(中央社)