男吞毒滅證 警排泄物撈殘骸
林姓男子昨天遭警方盤查時，突然從黑色側身包內，拿出裝有毒品海洛因的夾鏈袋，一把往嘴裡塞，吞入肚內，員警立刻將他帶到醫院，直到晚間從排泄物中撈出「殘骸」。
基隆市保安隊警員吳政龍、鄭福來、黃冠穎，昨天中午巡邏行經信二路時，發現56歲的林男開車未依規定繫安全帶，3名員警立刻上前攔查。
未料，林男突然用左手從黑色側身包內拿出裝有白色粉末的夾鏈袋，趁機塞入嘴裡吞入肚內後，不斷向員警否認持有毒品，警方擔心林男有生命危險，立刻將他送到基隆長庚醫院戒護就醫。
經X光及斷層掃描，確認林男腸胃道內留有異物，醫師立刻請他服用軟便劑，直到晚間6時30分，才順利排出毒品。員警為了留下證物，只好「全副武裝」戴上口罩，手拿免洗筷打撈破損的夾鏈袋。
林男供稱，因一時情急下才會吞毒，不知夾鏈袋可能被胃酸溶解，毒品若是被腸胃道吸收，嚴重恐導致死亡，對於自己的行為感到非常懊悔，幸好警方處置得宜，立刻將他送醫，撿回一命。1050908
(中央社)
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