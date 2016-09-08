海基會中秋聯誼 台商猶豫出席否
海峽交流基金會循例將舉辦中秋節台商聯誼活動，不過大陸台商圈傳出，部分已經報名的台商在重新考慮是否出席。海基會則對此表示，目前看來報名情況還正常。
今年的端午節台商聯誼活動因為海基會人事未定，台商出席人數較往年少。
此外，有台商表示，一些台商協會會長先前已報名中秋活動，但在海基會人事確定後，反而出席的意願不高。
一名台商協會會長說，先前已經跟海基會報名，但「還沒有買機票」。
上海市台商協會會長李政宏表示，下週有其他行程安排，無法參加海基會中秋台商活動。
李政宏說，海基會董事長要發揮最大功能的基礎就是要有互信互諒機制，就是「九二共識」，當定海神針被拔掉，「不管能力再強，試問新董事長能發揮多少功能？每年三節反映事情，他有能力幫我們解決嗎？」
李政宏指出，海峽兩岸投資保障和促進協議簽署後，經濟部和中國大陸國務院台灣事務辦公室每3個月都有定期聚會，討論台商提出的典範性案例，這是很好的保護台商的方式，但現在這個會現在也開不下去了。他說，「新董事長在台灣能幫我們關心這些案子嗎？」
海基會則表示，目前看來報名情況還正常，也希望台商能在中秋佳節回台看看。另外，根據了解，有部分台商近日已陸續返台，準備參加這次的秋節台商聯誼活動。1050908
(中央社)
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