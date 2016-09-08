台灣文創市集在上海 藝術與夜市對話

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上海公益團體「1881台灣職業女性聯誼會」主辦的台灣文創生活市集「文創馨生活」敲定22日開鑼，今年繼續以藝術與夜市對話為主題，展現台灣文創與美食。

1881聯誼會今天下午舉辦「文創馨生活—又見藝術與夜市」行前記者會，1881台灣職業女性聯誼會會長楊妍蓁宣布，活動時間為22日至25日，地點在中國大陸上海市思南公館會展中心。

「文創馨生活」藝術總監林揚表示，這次活動是藝術與夜市的對話。

主辦單位表示，活動內容包括文創設計、生活療癒和商業運營三大部分，展出「八方新氣」王俠軍和「青木工坊」等大師級的作品，品嘗台灣美食，有金曲獎得主「光引擎」等音樂戲劇表演，還有捷安特的女性自行車隊在市集會合。1050908

(中央社)