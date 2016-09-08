消保處調查 量販店超商月餅4成漲價

我要評比

中秋節將至，行政院今天召開穩定物價小組，根據行政院消保處調查五大量販店、超市及四大便利商店月餅價格，發現6成持平或下跌，約4成漲價。

消保處表示，今年援例派員訪查五大量販店、超市及四大便利商店（預購型錄）的月餅價格，經就其中174件同款月餅與去年價格比較，近6成的月餅價格持平或下跌，另約4成漲價。

其中量販店部分，與去年同款81項中，有39項漲價，漲幅約0.6%至20%；便利店部分，與去年同款93項中，有31項漲價，漲幅約0.5%至17%。

消保處指出，經過與相關通路業者瞭解，部分月餅漲價的主要原因包括原物料漲價、產品檢驗費用或公司訂價策略考量等，進口月餅漲價部分，則主要反映國際匯率或供應商調整報價；但也有部分品項調降價格，或推出早鳥訂購優惠及促銷措施，像是第二件85折、任選二件95折、滿額送提貨券等，提醒消費者貨比三家，聰明消費。

行政院副院長林錫耀今天主持穩定物價小組會議，要求農委會、行政院消保處等相關單位密切掌握應節蔬果及相關物資的市場供需價量情形。

林錫耀並指出，若媒體報導民生商品有價格變動與事實不符之處，例如鹹蛋黃價格下跌，卻有報載天熱母鴨不生蛋致月餅漲價等與事實不符的情形，主管機關要即時、明確對外澄清說明。

農委會表示，今年8月因為沒有颱風來襲，中秋節前第2週（9月1日至9月7日）台北果菜市場蔬菜平均批發價格每公斤新台幣31.5元，較去年同期下跌30.8%，較今年8月均價也下跌2.1%。應景的文旦柚、梨及火龍果等也正值盛產期，將充分供應市場需求。1050908

(中央社)