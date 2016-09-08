針對北韓核問題 日、美、韓擬舉行外長會談

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多名外交消息人士對8日對日本「共同社」透露，為團結應對持續進行核與導彈開發的北韓，日、美、韓3國擬於9月下旬在美國紐約召開聯合國大會之際舉行外長會談。

據指出，三方已開始為此展開協調，若能順利實現，將是近一年來首次舉行。另據早前消息，多名日本政府消息人士就日、中、韓3國首腦會談透露稱，政府已經與中韓兩國政府開始協調，計畫11月下旬至12月初期間在日本舉行。

今年日本是主席國，設想的舉辦地是東京。大陸國務院總理李克強和韓國總統朴槿惠將是就職後首次訪日。日本首相安倍晉三希望藉該會談時隔約5年半再次在日本舉行之機，反復積累首腦間對話，推動面向地區穩定的合作。

(中時)