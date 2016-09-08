郭俊麟2.1局丟4分 陳冠宇中繼無失分

郭俊麟今先發對上羅德，結果卻在3局投出危險頭部觸身球，被勒令退場。(中時資料照 圖/截自埼玉西武ライオンズFB)

旅日投手郭俊麟相隔4個月重返一軍先發，結果面對羅德卻僅投2.1局，在3局上面對清田育宏投出頭部觸身球，被勒令退場，羅德在3到6局屢屢攻下分數奠定勝基，終場以8比2拿下勝利。

郭俊麟今年球季初，出賽11場，兩場先發都吞敗，自責率高達8.10，此役重返先發，首局就遇到亂流，被攻下1分，不過隊友也在2局下靠著安打串聯攻下分數，可惜3局上郭俊麟又失分，面對清田育宏時，又投出失控速球砸中頭部，清田隨即被擔架抬出場，郭俊麟則被主審勒令退場，此役繳出2.1局，被擊出6支安打失4分苦吞敗投。

效力羅德的陳冠宇則連兩天出賽，此役8局登板投球，僅投1局無失分，可惜無緣與今先發第9棒的吳念庭上演首度對決，吳念庭今無法延續前役猛打賞表現，此役3打數無安打，羅德最終靠著3到6局接連攻下分數，以8比2擊敗西武拿下勝利。

(中時電子報)