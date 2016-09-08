青海往比利時 青藏赴歐列車首度開通

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中國大陸首列從青藏高原開往歐洲的貨運列車今天上午開通。這輛列車從青海省西寧市雙寨物流中心出發，12天後將抵達目的地比利時安特衛普，全程9838公里。

中新社報導，這輛列車上午從西寧出發，經甘肅，從阿拉山口出境，途經哈薩克、俄羅斯、波蘭、德國，最終抵達比利時第二大城市安特衛普，全程9838公里，歷時12天，共有44個貨箱，箱內貨品主要以青海的藏毯、枸杞為主。

青海省商務廳副廳長朱小青在下午召開的記者會上表示，中國已有重慶、鄭州、武漢、西安等16個城市陸續開通赴歐洲城市的集裝箱列車。未來青海將推進藏毯、民族用品、生物製品、特色文化產品等作為商品基礎。1050908

(中央社)