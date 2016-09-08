黑豹旗10月開打 193校報名再創新高
第4屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」自8月中旬開放網路報名至昨天截止，報名隊伍數創新高來到193校，再次打破去年162隊的紀錄，本屆賽事將於10月8 日起在台中洲際棒球場點燃戰火。
目前雖然完成各隊的網路報名，但報名隊伍仍須在10日前將報名所需資料寄出給大會審核，大會預計在14日前可收到各隊資料後開始教練及球員資格審核，因適逢中秋連假，預估將在21日前陸續完成資料審核，若有球隊資料不足，將立即通知球隊補件，而目前統計193校中，有38所學校上屆並未報名為本屆新增，而上屆有參賽的學校也有8校因為人數不足，因此今年並未繼續參賽。
本屆開賽記者會訂於24日下午3點於台北市建國中學夢紅樓2樓舉辦，記者會邀請所有參賽隊伍遴派1名球員著球衣出席，大會將發送賽事海報及球員專屬「黑豹臂章」，會中也將進行預賽公開抽籤，抽籤分組方式與去年相同，避免球隊分區奔波比賽，預賽將維持依分組抽籤，64強再重新全國統一抽籤。
而本次教練會議同樣於當天早上10點於建國中學夢紅樓4樓舉辦，請所有參賽隊伍教練參加，針對隊職員身分及證件進行查驗，若有球員資料更正或遇學校考試需特別調整賽事時間者，也將於該會議中一併討論。
(中時電子報)
關鍵字：黑豹旗青棒賽
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