李宗賢關鍵安 犀牛反超桃猿

義大先發投手羅力前5局僅失1分。（資料照，王錦河攝）

職棒猿犀之戰，義大林旺衛（右）盜二壘被Lamigo林承飛（左）觸殺出局。（季志翔攝）

義大犀牛8日在主場迎戰Lamigo桃猿，也是義大隊史最後一場在新莊的主場賽事，桃猿雖然在4局上先馳得點，但義大下半局靠著李宗賢的內野安打送回超前分，前5局打完，義大暫以2比1領先。

面對義大先發洋投羅力，桃猿4局上先展開攻勢，王柏融選到保送上壘後，林泓育掃出右外野方向的二壘安打，助桃猿先馳得點，但下半局義大展開反攻，林益全先靠失誤上壘，高國輝敲出二壘安打，陳凱倫接著以二壘滾地球幫球隊送回追平分，李宗賢則在2出局後補上內野安打，義大反超比數。

(中時電子報)