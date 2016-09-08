屎上最噁！員警撈糞蒐證查毒
屎上最噁！基隆1名林姓男子昨日遭警方攔檢，自己卻做賊心虛，擔憂身上藏有的毒品海洛因會被警方查扣，竟直接一口吞入肚內，以為可以躲避追緝，但員警察覺異狀，將林男送往醫院就醫，直至今日晚間才順利排出，警方全副武裝，如臨大敵從「排泄物」驗證，林男吞肚的為毒品海洛因。
基隆市保安隊昨天中午巡邏行經信二路時，發現56歲的林男開車未繫安全帶，便立刻上前攔查。未料，林男突然從側身包內拿出裝有白色粉末夾鏈袋，塞入嘴裡吞入肚內後，警方認定林嫌吞毒，擔心他會有生命危險，立刻將他送到基隆長庚醫院戒護就醫。
直到晚間6時30分，林男順利排出毒品。辛苦的員警為保留證物「全副武裝」戴上口罩，打撈破損夾鏈袋蒐證。林男供稱，因一時情急下才會吞毒，不知夾鏈袋可能被胃酸溶解，毒品若是被腸胃道吸收，嚴重恐導致死亡，
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(中時)
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