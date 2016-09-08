歌劇男高音波塔 51歲人生落幕
男高音波塔（JohanBotha）今天在奧地利維也納辭世，享年51歲。他27年來在世界各頂尖歌劇院舞台上所飾演的各種角色，令觀眾傾倒。
波塔所屬的米蒂亞音樂和娛樂集團（Medea Music and Entertainment Group）宣布他的死訊時，沒有多做說明。
美聯社報導，南非籍的波塔患有癌症。
「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，與同一代歌唱家專注演唱比較狹窄的常備曲目不同，波塔在演唱從普契尼（Piccini）到華格納（Wagner）的各種歌劇時，駕輕就熟。
他曾在大多數世界一流舞台演唱過，包括史卡拉歌劇院（La Scala）、倫敦柯芬園（Covent Garden）皇家歌劇院（Royal Opera House）、紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）、及維也納國家歌劇院（Vienna State Opera）。
他在維也納落腳，最後也在此離開人世。（譯者：中央社羅苑韶）1050908
(中央社)
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