毛澤東40年忌日 毛左澳洲辦晚會被阻
9日是中共已故領導人毛澤東40週年忌日，澳洲擁毛者原計劃在雪梨及墨爾本舉辦紀念音樂會，但遭到不同立場者強烈反對。兩地市政府因擔心引發衝突，都取消了音樂會的舉辦許可。
法國國際廣播電台報導，擁護毛澤東的澳洲華人組織原訂本週分別在雪梨及墨爾本市政廳，舉辦「紀念毛澤東逝世40週年」音樂晚會，但遭到不同立場的民間組織抗議，引起軒然大波。
這些持異議的人士及民間組織認為，毛澤東鎮壓異己、剷除政敵、發動文革，且政策錯誤引發饑荒，造成眾多百姓死亡，代表的是極權專制與凶殘。
反對舉辦音樂會的「澳洲價值守護聯盟」首先在網路上發起連署抵制。這個組織的負責人指出，頌揚毛澤東的音樂會重新喚起文革死難者家屬的痛苦記憶，也不符合澳洲的價值標準。
但舉辦音樂會的擁毛人士則認為，毛澤東的「成績大過他的錯誤」。其中，雪梨工業技術大學教授馮崇義（譯音）更認為，毛澤東「在中國人心中是位英雄」。
澳洲當地人士John Hugh表示，在澳洲支持舉辦毛澤東音樂會的人多是青年人，他們不了解中國大陸的文革歷史。
由於爭議性高且擔心引發衝突，原訂在雪梨及墨爾本舉行的毛澤東紀念音樂會，都被兩地市政府取消。
法新社分析，在大陸本土及海外，仍然有毛澤東的崇拜者。而澳洲的毛澤東紀念音樂會被取消，顯示了大陸經歷文革的老一代與趨於富裕的中產階級間的鴻溝。1050908
(中央社)
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