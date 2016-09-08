歐洲央行利率維持不變 靜觀英脫歐衝擊

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歐洲中央行銀行今天決議維持處於歷史低檔的利率不變，避免在英國脫歐衝擊浮現較明確跡象前，輕舉妄動。

歐洲央行管理委員會今天在例行決策會議上決議，基準再融資利率維持零不變。同時也維持邊際貸款利率0.25%，以及存款利率負0.40%不變。1050908

(中央社)