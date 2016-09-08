邱澤金鐘爭雙帝 吳慷仁入圍先暗爽
第51屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，演員邱澤首次入圍雙料角逐戲劇節目及迷你劇集／電視電影男主角獎，讓他直呼雀躍；演員吳慷仁再爭帝，笑稱要先暗爽1個月。
戲劇節目男主角獎入圍者有王傳一「失去你的那一天」、吳慷仁「一把青」、邱澤「必娶女人」、傅孟柏「一代新兵 八極少年」、單承矩「客家電視電影院－落日」。
出道15年的邱澤跨足電視、電影、唱片，曾因不適應演藝圈文化一度淡出，直到2008年回歸影壇，陸續演出「無敵珊寶妹」、「小資女孩向前衝」、「螺絲小姐要出嫁」等偶像劇。
邱澤首度入圍金鐘獎，還一次爭雙帝，以「必娶女人」角逐戲劇節目男主角獎，又以「滾石愛情故事 最後一次溫柔」爭奪迷你劇集／電視電影男主角獎，得知消息後直呼心情雀躍、不知所措，坦言兩獎都很重要，希望都可拿到。
吳慷仁以「一把青」兩度角逐金鐘視帝，出道近10年，去年首次入圍爭帝，最後以「麻醉風暴」奪迷你劇集／電視電影男配角獎。他說，感謝導演、編劇給他這麼重的戲份，有這麼好的發揮機會，以及製作團隊的支持，「入圍就是肯定，讓我先暗爽1個月吧。」
王傳一原是偶像團體「可米小子」成員，轉戰演戲後，曾以「魔蠍」獲第40屆金鐘獎戲劇類男配角獎（單元劇），首次入圍金鐘視帝。
他表示，演這麼久偶像劇，一直希望可以有部關懷社會的好劇，帶給大家不同感受及意義，「入圍就是肯定，謝謝所有評審及支持我的朋友們對我在失去你的那一天表現，謝謝大家。」
29歲、首度爭帝的傅孟柏說，很感謝金鐘獎，入圍已是莫大肯定，「謝謝八極少年的製作人給我這樣的機會，請容許我腦袋空白了好久。」演戲這條路還很長，會繼續加油、進步，帶來更多好的作品給觀眾，「謝謝，金鐘見」。1050908
(中央社)
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