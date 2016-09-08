挑戰棋賽 拉脫維亞財長缺席歐盟會議

下棋重要還是出席財政部長會議重要？拉脫維亞財政部長瑞茲妮絲．歐札拉因為在奧林匹克西洋團體棋錦標賽中晉級，為了繼續參賽，決定缺席明天舉行的歐盟財長會議。

年齡不過34歲的瑞茲妮絲．歐札拉（Dana Reizniece-Ozola），可是1位有18年資歷的西洋棋大師，也是正在亞塞拜然舉辦的奧林匹克西洋團體棋錦標賽（FIDE Baku Chess Olympiad）十分被看好的選手。

她在5日的賽事中，擊敗女子西洋棋世界排名第1的大陸選手侯逸凡，卻面對該繼續參賽還是該以工作為重的兩難。經過思考，她決定繼續請假，以挑戰賽事。

她所屬的拉脫維亞財政部證實了瑞茲妮絲．歐札拉決定繼續休假參加西洋棋賽事，不會出席明天在歐盟輪值主席國斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）舉行的財政部長會議。拉脫維亞將改派國務秘書代表出席。

歐洲動態（EurActiv）報導，5日擊敗侯逸凡的瑞茲妮絲．歐札拉發現自己獲勝後，不敢置信地捂住自己的嘴。她賽後接受大會訪問時表示，對自己的表現非常滿意，因為她擊敗了世界冠軍，這不是天天都會發生的。

目前世界排名第318的瑞茲妮絲．歐札拉也表示，財政部長是個非常消耗能量的工作，西洋棋則是充滿活力。特別是身為政治人物，嗜好是非常重要的，「有些其他興趣能讓你不會失去平衡」。1050908

(中央社)