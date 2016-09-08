教師節將至 中市觀光優惠方案感謝教師辛勞

中央禁縣市政府發敬師金禮券，台中市改觀光優惠方案感謝教師辛勞！（陳世宗翻攝）

教師節即將到來，台中市政府往年發放敬師金禮券的祝賀方式，因無法源依據，中央籲請不應再繼續辦理。因此，市府與學校、老師等研商後，今年改以「知性休閒、自在樂活」教師節祝賀方案，第一波將提供麗寶樂園、東勢林場遊樂區、后里馬場等景點優惠，後續則持續研議加碼方案，以表達對老師的敬意與感謝。

教育局長彭富源說，往年教師節前夕，各縣市會發放敬師金禮券表達對老師的敬意，其中，台中市政府致贈老師600元等值禮品（券），致贈對象包括各市立各級學校、私立高中職以下學校(含幼兒園)及特殊學校編制內教師。但中央已籲請各縣市不應再繼續辦理，以避免遭審計部糾正或被要求繳回。

教育局指出，第一波優惠措施包括：麗寶樂園從9月1日起至10月2日，教師本人入園每人100元，同行者每人399元(限4人)，探索樂園、馬拉灣水陸雙園擇一，團體不適用，並須教師本人持教師證在售票亭購票，每證每日限購1次。

東勢林場遊樂區從9月1日起至30日，憑教職人員工作證入場者享125元優惠票價，同行人員可享160元優惠票，每證限一部轎車。另外，週日至週五憑教職人員工作證入住，住宿費6折，每張證件以1間為限，每日限量5間。

后里馬場從24日起至30日，教師本人出示教職人員工作證免費入場，同行人員2人可用優惠票入園。

教育局表示，今年的教師節，台中以不一樣的方式回饋老師的辛勞，23日也將舉辦優良教師表揚慶祝大會，希望透過豐富而多元的敬師活動，感謝教職人員的用心及付出，也預祝全市的老師們教師節快樂。

(中時)