經期前不吃水果能解痛？中醫：視體質而吃
31歲黃小姐，每當月經來前，每次都會出現皮膚乾燥、下巴冒痘，胸口悶脹、腹脹、情緒起伏大等「經前症候群」，有些人為了舒緩症狀，寧可不吃水果，中醫師提醒，由於現代人多為混和性體質，不一定不吃水果就能緩解經痛，只要了解體質，吃到對的蔬果，就能有助於改善部份經前症狀及經期困擾。
經前症候群多指月經來前一星期左右，身體出現四肢水腫、腹脹、乳房脹痛、頭痛、口渴、經前青春痘、以及焦慮、煩躁、注意力不集中、疲勞乏力、憂鬱、好哭等情形。
根據調查顯示，85%的女性有經前症候群的症狀，除了會有狂冒痘痘、乳房脹痛等情形外，嚴重可能導致失眠、情緒波動，進而影響精神狀況和工作效率。
中醫師劉佳祐表示，水果和其他食物一樣，具有「四氣五味」的屬性。其中的「四氣」是指食物進入到人體內，產生寒、涼、溫、熱作用；「五味」指的是酸、苦、甘、辛、鹹五種味道。水果的屬性中，常見的涼性水果有番茄、綠奇異果、橘子、水梨等，溫性水果為芒果、櫻桃、黃金奇異果、荔枝等；平性水果有蘋果、葡萄、柳橙等。
傳統辨證認為，女性要多食用溫性水果，平性水果則適合各種體質婦女食用。劉佳祐指出，不同體質者對應水果不同，若能了解體質再挑選水果，如混合性體質的女性，經期時食用酸涼性水果，能夠緩解身體的燥熱感，可達降火氣、清熱生津等功效。
中醫師解釋，經期間挑選對症的水果食用，營養價值也為重要的指標之一。不同的經前症狀，對應的水果有其不同功效。女性月經來潮會腹脹或便祕者，建議食用綠奇異果、鳳梨，富含水果酵素及膳食纖維，幫助胃部排空、增進腸道益菌生長；經前冒痘痘、疲勞、煩躁者，食用含維生素C的柑橘、木瓜、黃金奇異果，可以促進副交感神經活性，緩解經前症候群的情緒反應。
(中時)
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