5旬婦天天運動骨密度卻不足 因未攝取足夠鈣質

1名年過5旬的家庭主婦，每日固定到公園運動，平日飲食選擇也力求清淡少肉多蔬果，但一次在家不慎滑倒嚴重骨折，醫師告知原來她骨密度、肌力狀況都不及格，醫師指出，雖然患者平日雖有固定運動習慣，但從事的多半是簡單的柔軟伸展操動作，並未配合有氧運動及肌力訓練，以及未攝取足夠的鈣質，才讓自己骨密度偏低。

但根據體育署調查顯示，30至49歲民眾落實333運動原則的比率僅有37.4%，換算全國近475萬中壯族運動未達標，即便有運動，也都以低強度的散步/走路佔最多數，恐無助骨骼肌肉健康。

醫師表示，飲食營養部分，雖補鈣觀念認知度高，但現代人外食高油、高鈉的飲食習慣，加上「有吃有保庇」的錯誤心態，可能讓鈣質「流失>利用」大大削弱腸道的鈣吸收效率。

為搶救民眾行動力危機，中華民國骨質疏鬆症學會推出改良版的233行動力強化方程式，每日飲用「2」杯含有完整骨骼營養群的高鈣牛奶；累積運動「30」分鐘；選擇能夠兼顧柔軟度、平衡感、肌力「3」種運動種類的健走運動，即能兼顧運動與營養攝取。

(中時)