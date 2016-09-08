5旬婦天天運動骨密度卻不足 因未攝取足夠鈣質
1名年過5旬的家庭主婦，每日固定到公園運動，平日飲食選擇也力求清淡少肉多蔬果，但一次在家不慎滑倒嚴重骨折，醫師告知原來她骨密度、肌力狀況都不及格，醫師指出，雖然患者平日雖有固定運動習慣，但從事的多半是簡單的柔軟伸展操動作，並未配合有氧運動及肌力訓練，以及未攝取足夠的鈣質，才讓自己骨密度偏低。
但根據體育署調查顯示，30至49歲民眾落實333運動原則的比率僅有37.4%，換算全國近475萬中壯族運動未達標，即便有運動，也都以低強度的散步/走路佔最多數，恐無助骨骼肌肉健康。
醫師表示，飲食營養部分，雖補鈣觀念認知度高，但現代人外食高油、高鈉的飲食習慣，加上「有吃有保庇」的錯誤心態，可能讓鈣質「流失>利用」大大削弱腸道的鈣吸收效率。
為搶救民眾行動力危機，中華民國骨質疏鬆症學會推出改良版的233行動力強化方程式，每日飲用「2」杯含有完整骨骼營養群的高鈣牛奶；累積運動「30」分鐘；選擇能夠兼顧柔軟度、平衡感、肌力「3」種運動種類的健走運動，即能兼顧運動與營養攝取。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。