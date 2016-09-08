驚險！直徑10公尺小行星 與地球「擦身而過」

NASA證實，台灣時間8日上午8時20分，一顆直徑約10公尺的小行星，從南極上空與台灣「擦肩而過」。(圖/達志影像 shutterstock)

就在今早，地球歷經了生死一瞬間。美國國家太空總署(NASA)證實，於台灣時間今日(8日)凌晨1時12分，1顆直徑約10公尺的小行星與地球「擦肩而過」，並僅相距4萬公里，約與月球距離的10分之1。此外，另顆直徑約61公尺的小行星將於近日掠過地球。

該小行星被命名為「2016RB1」，以時速2.9萬公里的速度掠過南極上空，且其與地球僅相距約4萬公里，是近年來與地球最接近的小行星。NASA表示，要比「2016RB1」30倍大的小行星撞上地球，才可能發生如恐龍滅絕般的嚴重災害。而「2016RB1」將於50年後再次近距離掠過地球。

據英國《每日郵報》報導，NASA表示，「此顆小行星的運行軌道在南極的上方(或下方)，因此並未穿越通信或氣象衛星軌道。」科學家表示，「2016RB1」僅能在南半球被觀察到。

據NASA預估，1顆直徑約1.6公里的小行星將在今日稍晚，以安全的距離掠過地球；而另顆直徑約61公尺的小行星預計將在本月17日以時數5萬公里的速度掠過地球。目前NASA尚無法預估準確時間，並正密切監控中。

(中時電子報)