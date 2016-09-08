驚險！直徑10公尺小行星 與地球「擦身而過」
就在今早，地球歷經了生死一瞬間。美國國家太空總署(NASA)證實，於台灣時間今日(8日)凌晨1時12分，1顆直徑約10公尺的小行星與地球「擦肩而過」，並僅相距4萬公里，約與月球距離的10分之1。此外，另顆直徑約61公尺的小行星將於近日掠過地球。
該小行星被命名為「2016RB1」，以時速2.9萬公里的速度掠過南極上空，且其與地球僅相距約4萬公里，是近年來與地球最接近的小行星。NASA表示，要比「2016RB1」30倍大的小行星撞上地球，才可能發生如恐龍滅絕般的嚴重災害。而「2016RB1」將於50年後再次近距離掠過地球。
據英國《每日郵報》報導，NASA表示，「此顆小行星的運行軌道在南極的上方(或下方)，因此並未穿越通信或氣象衛星軌道。」科學家表示，「2016RB1」僅能在南半球被觀察到。
據NASA預估，1顆直徑約1.6公里的小行星將在今日稍晚，以安全的距離掠過地球；而另顆直徑約61公尺的小行星預計將在本月17日以時數5萬公里的速度掠過地球。目前NASA尚無法預估準確時間，並正密切監控中。
(中時電子報)
文章來源：Daily Mail
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。