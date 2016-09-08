5個月大女嬰 趴睡無呼吸心跳

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今(8)日下午近5時，新北市1名5個月大女嬰在板橋中山路游姓保母家中被發現原本是側睡，後來發現變趴睡，已無呼吸心跳，保母急電119，將女嬰送往亞東醫院急救，無奈回天乏術。

警方鑑識人員初步勘驗，女嬰身上並無外傷，明天將向檢察官報請相驗，釐清死因。

(中時)