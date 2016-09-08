台灣最好自由車手 馮俊凱獲複數年約
台灣自由車選手馮俊凱獲得3年複數年約，明年將轉披巴林‧美利達車隊戰袍，車隊經理卡佩南（Brent Copeland）表示，「馮俊凱是台灣最好的公路暨場地賽選手。」
馮俊凱所屬經紀公司圓創運動行銷今天表示，在台灣自行車大廠美利達的牽線之下，馮俊凱明年將轉披巴林‧美利達（BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM）車隊戰袍，已有2年一級車隊資歷的馮俊凱，更獲得新車隊肯定，簽下2017至2019年的複數年合約。
新東家經理卡佩南指出，馮俊凱也是主集團當中，表現最為賣力的選手之一，「無論從我個人與馮俊凱合作的這幾個賽季，或者從他對於這份工作投入的專注，都證明了這位職業車手的份量。」
卡佩南認為，馮俊凱有相當好的突圍能力，不僅經常在領先集團當中現身，當車隊需要協助時，總是義不容辭。
「阿凱」馮俊凱表示，未來的日子裡將秉持最謙遜的態度，於新車隊中繼續努力學習，並期許不斷突破自我，達成車隊所交付的任務，在世界頂級賽事中征戰。1050908
(中央社)
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