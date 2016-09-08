厭世！ 日本25％民眾想自殺
NHK新聞網報導，日本基金會組織「日本財團」7日發布的調查報告顯示，日本有多達四分之一的人曾有自殺念頭。
該組織在日本中央政府和各級地方政府支持下，於今年8月2日到8月9日期間，以全國20歲以上的男女為調查物件，透過網路問卷方式，收集了4萬436份回答。
調查結果發現，對於「是否真的考慮過自殺」問題，有25.4%的受訪者回答「有考慮過」，也就是說，4人中至少有1人表示曾經真的想過要自殺。
調查還發現，20至39歲是自殺的高危年齡層。這一年齡層中有34.5%的人有過自殺的念頭。
關於自殺理由，男性的理由多數是跟工作和職場中的人際關係有關，其結果高達44%。其次是因為負債和事業等與經濟相關的問題。健康因素的比例占40%。
女性的回答中，有55%的自殺理由表示跟家庭有關，撫養子女還有看護等問題。其次是健康問題，占38%。他人排擠和學業不順等與學校有關的原因占總調查的30%。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(旺報)
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