女兒墜樓2年後…他現身暴瘦

陳勳奇日前與女星楊思琦現身華鼎獎紅毯(左)，身形明顯消瘦。(取自東網)

64歲香港導演陳勳奇，自女兒陳杏妍（藝名陳開心）2年前墜樓逝世後，就鮮少公開露面，昨日難得現身大陸華鼎獎紅毯，整個人明顯瘦了一大圈，雙頰凹陷的虛弱模樣令外界不禁為他身體狀況擔憂。

陳勳奇2年前飽受喪女之痛，日前難得現身走紅毯，被發現身形明顯消瘦，健康狀況令人擔心。事後陳勳奇回應媒體關心，雖透露自己正在復原中，但卻不願透露是否生病，僅回覆：「太多打擊了，不講啦！大家慢慢會知！」

陳杏妍2014年驚傳墜樓身亡，讓做父親的陳勳奇打擊很大，選擇用工作忘卻喪女之痛，更曾向媒體含淚表示：「如果我有多點陪家人，可能悲劇就不會發生。」

(中時電子報)