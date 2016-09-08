役男出國爭光被拒 街舞男孩向蔡英文請命
過去台灣曾在世界最大街舞賽事「國際霹靂舞大賽」上獲得第三名的佳績，讓世界看見台灣，但是總統蔡英文臉書上出現一篇貼文，表示一名服役役男贏得代表台灣到法國參加世界級街舞賽事的機會，國防部卻不讓他請假，因此希望蔡總統能夠幫助他。
在蔡英文臉書上留言的男子自稱郭季杭，他表示他們的街舞團體「boyz in the hood」贏得台灣區冠軍，將代表台灣在9月底到法國參加一場世界級街舞賽事。但其中一名成員潘佑熏正在542旅服兵役，但是國防部認為街舞是次文化，不是體育署認證的競賽因此不予准假。
留言中寫道，「也許我們不是籃球員或棒球選手，但我們都是希望能夠讓世界看到台灣，能夠站上世界性質的舞台」，因此希望蔡英文看到這篇文章，能夠幫助該名役男在服役期間請假，以台灣代表身份去法國比世界街舞大賽。
文章在7個小時內快速吸引了2.5萬人按讚，許多網友也在底下為他們加油，有網友說「街舞比賽是一個可以直接把國旗高舉在所有國家觀眾選手面前的活動，不是五個圓圈圈的旗子，是青天白日滿地紅國旗喔！」，有人則認為台灣要走向國際，就要支持任何選手能夠站上國際舞台的機會，另外也有人提到台灣有許多替代役男被分發到與專長毫不相關的單位，為何不容許這名舞者代表國家出賽？
(中時電子報)
關鍵字：boyz in the hood、街舞、役男、國防部、蔡英文
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