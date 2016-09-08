散布房貸謠言 陸警逮7嫌

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近來有一些9月起上海市將實行購房信貸新政的謠言在網路上流傳，引起社會廣泛關注。上海市公安局迅速展開調查，逮捕7名犯嫌。

澎湃新聞網報導，7名犯嫌主要為房產仲介人員，他們為提升個人業績、吸引注意，故意在網路上編造、傳播多個版本的謠言，聲稱上海將實行新的購房信貸政策，造成上海房地產市場不穩定。

9月6日晚間，7名惡意編造、傳播相關謠言的涉案人員被一舉抓獲，已被依法刑事拘留。

(旺報)