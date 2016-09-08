歐央行利率不變 維持資產收購至明年3月

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歐洲中央行銀行今天一如市場預期，維持處於歷史低檔的利率不變，並承諾將維持每月800億歐元資產收購計畫至少到明年3月。

歐洲央行管理委員會今天在例行決策會議上決議，基準再融資利率維持零不變。同時也維持邊際貸款利率0.25%，以及存款利率負0.40%不變。

路透社報導，歐洲央行也維持每月800億歐元資產收購計畫至少持續至明年3月。不過，歐洲央行也附上但書指出，倘若通膨沒有反彈，這項計畫可能展延。

歐洲央行在一貫的前瞻指引中重申，利率可能維持在目前的水準，甚至更低的水準一段長時間，意在向市場投資人保證利率反轉還要好幾年的時間。

目前市場焦點已經轉向歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）在台北時間8點半舉行的記者會，屆時，德拉吉將公布最新經濟預測數據，並可能透露歐洲央行未來動向的線索。1050908

(中央社)