張家輝、古天樂新片飄曖昧 影迷捧場賣出30億
張家輝、古天樂共同主演動作電影《使徒行者》，全亞洲已賣30億台幣票房，2人在片中相愛相殺，生死與共的「濃情」讓不少觀眾感受到一股「腐味」，兩人在巴西被毒梟追殺，古天樂為張家輝擋子彈，中彈後被張家輝抱個滿懷，曖昧指數爆表。兄弟情濃烈到飄出男男曖昧情，兩人不以為意，現實生活中還笑稱彼此久久見一次面有如「小別勝新婚」。
他們完全不介意被觀眾覺得感情太好，還不時拿片中的情誼自我調侃，張家輝此次宣傳電影都和古天樂分頭行動，好不容易碰到面，他先笑說這是「小別勝新婚」，還搞笑說：「10次工作總有7次見不著古仔（古天樂），就像老婆等老公回家，但都等不到的感受，我現在終於懂了。」連共同演出的資深演員許紹雄看了兩人在巴西的演出，都大開玩笑：「其實這兩人已在巴西結婚了吧！只是回到香港就要辦離婚。」
張家輝與古天樂合作默契十足，但張家輝表示2人平常都不愛交際，收工頂多一起吃個飯就各自回家，全是在拍片現場磨出好默契，兩人常會不按劇本接話，互相飆戲，張家輝說：「是古仔常常即興編台詞，我只好硬接下去啊！」古天樂也說：「張家輝也常這樣啊！大家就只好編下去繼續演出。」
《使徒行者》翻拍自香港同名影集，8月上映以來，片中驚險火爆的動作場面加上原影集迷的捧場，接連在大陸、香港、新加坡及馬來西亞等地區開出亮眼的成績，已賣30億台幣票房。
(中時)
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