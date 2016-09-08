新秀鄭佳銘初登一軍 劉昱言虧：怎睡得著？

桃猿新秀左投鄭佳銘初登一軍。（葉姵妤攝）

Lamigo桃猿守護神陳禹勳8日因背傷降二軍，黃偉晟則因膝蓋不適同日下二軍，在林伯佑因家中有喜向球隊告假的情況下，桃猿急從二軍拉上林國裕和新秀左投鄭佳銘，填補牛棚戰力，其中鄭佳銘在二軍表現不俗，生涯首度被升上一軍，有望在今晚初登板。

鄭佳銘在今年季中選秀第7輪被桃猿挑中，以簽約金110萬、月薪6萬加盟，已在二軍共出賽8場， 合計投9.1局，自責分率1.93，桃猿投手教練吳俊良說：「他在二軍的表現，讓投手教練認為應該可以(上一軍)了。」

桃猿7日在新莊球場迎戰義大，陳禹勳後援1.2局，退場後有感背部不適，黃偉晟則僅中繼0.2局，也出現膝蓋不適，昨晚還隨隊二軍的鄭佳銘笑說：「昨天還在跟劉昱言買東西吃，結果就接到(上一軍)的電話了。」今天他首登一軍，在牛棚待命。

生涯首度上一軍，鄭佳銘維持平常心，昨晚也睡得很安穩，讓已有在一軍登板經驗的劉昱言虧他說：「你怎麼還睡得著？」但劉昱言仍給隊友鼓勵，鄭佳銘說：「他叫別再下去(二軍)了，也提醒我，不要一上去就想要表現，一直催球速。」

在這時間點升上一軍，鄭佳銘坦言比自己預期中更早，但他也沒有太多緊張的感覺，只笑說：「順其自然」，即將迎接生涯生涯一軍初體驗，他提到：「就是不要怕被打，儘量跟打者對決、攻擊好球帶。」學長們也有給他心理建設，「不是每一球都會過(全壘打)，不要把一軍想得太恐怖。」

(中時電子報)