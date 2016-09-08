機構捐300盒蛋塔 關懷南台中家扶弱勢家庭

水舞事業機構關懷社會弱勢不遺餘力，發起「分享美味分享愛 認購蛋塔送家扶」活動。（陳世宗翻攝）

孩子們吃蛋塔吃得津津有味，意猶未盡。（陳世宗翻攝）

佳節月圓人團圓，愛心源源不絕，希望讓弱勢家庭在中秋同樣能感受溫暖幸福的滋味。水舞事業機構於日前發起「分享美味分享愛 認購蛋塔送家扶」活動，鼓勵民眾認購蛋塔關懷貧困家庭，今天於水舞饌秋紅谷店舉行捐贈記者會，提供300盒葡式蛋塔給南台中家扶中心，分享過節歡樂氣氛。

活動邀請六戶南台中家扶中心扶助的家庭前往參與，由水舞事業機構執行董事游道生將一盒盒金黃酥脆，外形圓潤飽滿的蛋塔交到孩童手中。「蛋塔長得好漂亮，好像太陽閃閃發亮，」剛念幼兒園的小德（化名）說。

「小德」生長在單親家庭，家中經濟狀況不佳，節日對於小德來說，跟平常日子沒有兩樣，並不會特別慶祝。小德的媽媽表示，因為所有心思只放在工作上，每到節日都覺得對小孩感到虧欠。

南台中家扶中心主任洪健胤指出，「有很多家庭每天忙著跟生存奮戰，享受節日是一種奢望，尤其我們服務的家庭裡，以單親居多，在中秋應該團圓的時刻，更容易增添傷感。特別感謝許多善心人士與公司企業，選在中秋送暖，讓這些弱勢家庭感受到社會的關心。」

水舞事業機構關懷社會弱勢不遺餘力，「分享美味分享愛 認購蛋塔送家扶」活動今年已經邁入第五年，利用自製的招牌葡式蛋塔，邀請廣大消費族群共襄盛舉做公益。游道生表示，「企業有應該承擔的社會責任，看到孩子領到蛋塔時那發光的眼神、嘴上的笑容，就覺得這樣的好事一定要繼續做下去！ 」

中秋送暖也是送希望，家扶基金會現階段啟動「無窮世代募款計畫」，透過五大服務方案(生活照顧、健康維持、教育補助、急難救助、自立脫貧)幫助孩子翻轉清貧，歡迎民眾加入響應，每個人都做一點，將捐款化做中秋祝福，期許打造「無窮世代」。

(中時)