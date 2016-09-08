被「小金城武」裸身櫃咚 邱偲琹想偷戳他胸肌
有「小金城武」封號的涂善存，在三立，東森週五華劇《飛魚高校生》飾演泳隊「馬林魚隊」隊長，他劇中裸露上半身櫃咚「小蜜」邱偲琹，肌肉線條一覽無遺，讓人看了臉紅心跳。邱偲琹表示櫃子非常小，還好自己身材嬌小能躲進去；而她的視角剛剛好投射在涂善存的胸肌，「他好壯，有股衝動想戳他的胸。」
涂善存接戲前開始實行魔鬼飲食健身計劃，練出好身材，搭配招牌迷人笑容，讓許多女粉絲直喊「要戀愛了」，這次在《飛魚高校生》中，他飾演自戀又不斷被迷戀對象小蜜（邱偲琹飾）拒絕的角色，一次她躲在健身房衣櫃中要搞破壞，卻被涂善存發現，當下的他僅穿泳褲立刻二話不說打開櫃門「櫃咚」她，讓邱偲琹害羞臉紅不敢直視。
涂善存說，開拍前幾天強力健身，在片場看到可以運動的道具，例如手扶梯的桿子、階梯等立馬訓練，完全不敢鬆懈。而鏡頭定焦在他的上半身，他不會難為情，最怕就是拍整體身材，他解釋：「拍肌肉我還滿有信心的，但拍全身就會不自在，還要考慮表情跟動作，有時候會卡卡的。」
涂善存飾演的阿浪是一個註定被甩的苦情男孩，迷上邱偲琹，但她愛的卻是管麟，他笑說原本以為自己身為隊長，應該是帥氣鎮壓全場的萬人迷，沒想到卻是處處碰壁，問他最想演的角色，涂善存表示沒有特別侷限想演出的角色類型，不過自己很喜歡一些背景較為複雜的角色，他說：「最想演有想法的冷酷殺手，因為可以有武打動作，還讓人捉摸不透，加上殺手都還滿帥的，一個角色就能詮釋完成。」
(中時)
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