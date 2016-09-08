陸客減少衝擊觀光業 政院撥300億優惠貸款紓困
陸客來台旅客驟減，國內旅遊業叫苦連天。行政院今天召開「陸客減少之衝擊與因應會議」，林揆拍板同意交通部提出的紓困方案，政府還將提供產業紓困作法，包括觀光產業300億優惠貸款、觀光產業稅捐減免措施、失業勞工就業協助措施、及相關產業貸款展延。
交通部在會中先分析陸客減少影響的狀況，包括旅行業、旅宿業、購物商店、遊覽車業、導遊人員、租賃車及計程車、民宿及商店。同時評估受影響較大的縣市包括嘉義縣市、花蓮縣、桃園市、高雄市、台東縣、新北市。
交通部提出四項措施因應，包括：一、開拓多元市場：開拓新興市場客源、增加成熟市場來客數及重遊率、紮根歐美市場； 二、擴大國內旅遊措施：針對受衝擊嚴重之旅遊業、縣市加強推動國內旅遊；三、創新產品穩固陸客：落實產業自律、強化安全措施，推動行銷多元創新的旅遊產品、爭取自由行陸客；四、協助陸客產業紓困及轉型：開發多元旅遊產品、輔導旅宿業接待多元客源、協助遊覽車司機轉業、輔導陸團購物商店轉營免稅店，或其他國際或國內旅客購物市場、協助導遊轉成國旅或其他語系導遊。
林全也指示相關經費要用在刀口上，指示要從三方面強化，包括一、開拓多元客源方面，要提出具體的獎勵金的措施，鼓勵國外組團社招引觀光客到台灣旅遊，以發揮招引多元觀光客的績效。二、擴大國內旅遊部份，應該明確用來支持受影響的觀光業者，包括受害的旅行業、餐廳、遊覽車、導遊、旅館，必須有效導引國內旅客到受影響比較明顯的地區，支持受影響的企業商店，要求各部會擬定具體措施，鼓勵公務員集體旅遊、學校擴大辦理校外旅行、補助村里、社團旅遊，但是資源要用到陸客明顯受影響的業者與地區，進行旅遊與消費，以支持業者渡過難關及順利轉型。三、進行結構性轉型部份，危機就是轉機，協助國內觀光產業轉型為優質安全的旅遊服務、區域性深度旅遊行程，同時轉型為多元的國外旅客市場，才能建構永續的觀光產業發展。
(集團連線報導)
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