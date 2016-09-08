不在意杜特蒂粗口 歐巴馬籲正確掃毒
美國總統歐巴馬今天呼籲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），以「正確方式」打擊犯罪。杜特蒂鐵腕鎮壓，2個月就讓3000人喪命。
被問到在寮國趁出席東協區域高峰會之便和杜特蒂進行的會談時，歐巴馬告訴記者，「儘管犯罪集團卑鄙且造成許多傷害，但就我們看來，重要的是，必須確保我們採取的是正確方式」。
他表示：「因為一旦方式不正確，其後果就是使無辜的人受害，而各種不預期的後果無法使問題獲得解決。」
歐巴馬在寮國行落幕召開的記者會上說，他對杜特蒂的譏諷不以為意。
他說，「我沒將那些話放在心上，因為那似乎是他常說的話，包括對教宗和其他人」；並說，那類尖刻字眼是「他的習慣用語和說話方式」。
杜特蒂先後咒罵過歐巴馬、教宗方濟各（Pope Francis）、美國駐菲大使和聯合國是「雜種」。（譯者：中央社蔡佳伶）1050908
(中央社)
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