台灣精品Mook雜誌將上市 在日強力宣傳

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經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」8日在東京辦「Mook發表記者會」，介紹刊載台灣精品的Mook雜誌書。（外貿協會提供）中央社記者楊明珠東京傳真 105年9月8日

經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」今天在東京辦「Mook發表記者會」，介紹刊載台灣精品的Mook雜誌書，有助提升台灣精品市場能見度與競爭力。

經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」（IEP）預定10月首次在東京辦理購物中心台灣精品體驗活動，這次也是首度與日本的出版社合作發表台灣精品Mook雜誌書。

今天在東京車站酒店舉行的宣傳記者會，台北駐日經濟文化代表處經濟組組長張厚純、中華民國對外貿易發展協會行銷處處長陳英顯、華碩電腦公司行銷經理滕婉華、億觀生技公司執行長林書聖、太平洋自行車日本代理CTO（技術長）?谷正昭等人出席。

「台灣產業形象廣宣計畫」透過贊助的方式與日本的情報中心出版局合作，出版台灣精品Mook雜誌書（TAIWAN EXCELLENCE OFFICIAL MOOK），預定本月15日上市。

情報中心出版局總編輯倉本哲今天表示，台灣精品Mook雜誌書內容包含台灣世界第一及世界首例、28家台灣精品產品與品牌、巨大機械總經理羅祥安與法藍瓷董事長陳立恆專訪、台灣文化創意產業園區以及台灣咖啡廳。

內容透過軟性題材與台灣精品的結合，希望讓更多日本消費者認識到，台灣除了觀光之外，也有很多吸引日本人目光的品牌與產品。

今天的記者會現場展示華碩、億觀、興采、台灣維順及太平洋這5家台灣精品廠商，10月東京購物中心體驗活動舉辦時將展出的產品。今天華碩、億觀及太平洋3家廠商受邀進行產品發表。

華碩帶來9月28日預定在日本上市的ZenFone3，雙面2.5D康寧玻璃與鑽石切邊金屬框、相機採用Sony IMX298感光元件，讓日本媒體頗驚豔。

億觀的uHandy攜帶型1微米高解析行動生物顯微鏡，可讓人隨時隨地探索微小世界的需求，這產品也讓媒體大開眼界。

太平洋自行車在記者會現場介紹New Reach摺疊公路車，具有融合跑車的性能與小徑車的優點，可調式的前、後避震，讓人在騎乘時有穩定感。

外貿協會表示，這次是「台灣產業形象廣宣計畫」首度與日本的出版社合作，希望進一步提升日本民眾對台灣產品與品牌的印象，以利台灣品牌拓展日本市場。1050908

(中央社)